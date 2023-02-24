Benjamin Calakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Calakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Calakovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Calakovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Calakovic 31 Ekim 2000 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da BenjaminČalaković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Calakovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GP3 MT Sports Management yapmaktadır. Benjamin Calakovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Gorazde futbol takımında oynamaktadır. FK Gorazde takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Benjamin Calakovic'nin FK Gorazde ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Calakovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Calakovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Calakovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Calakovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2017 yılında FK Olimpik U19

1 Temmuz 2018 yılında FK Tuzla City

7 Şubat 2020 yılında Dinamo Vranje

30 Haziran 2020 yılında FK Tuzla City

17 Temmuz 2020 yılında Tekstilac

31 Aralık 2020 yılında FK Tuzla City

22 Şubat 2021 yılında Br. Gracanica

30 Haziran 2021 yılında FK Tuzla City

11 Ağustos 2021 yılında HNK Orasje

30 Haziran 2022 yılında FK Tuzla City

14 Temmuz 2022 yılında S. Novi Grad

28 Ocak 2023 yılında FK Gorazde

Benjamin Calakovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Calakovic şuan FK Gorazde takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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