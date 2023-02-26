Benjamin Cardenas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Cardenas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Cardenas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Cardenas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Cardenas 1 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Omar Benjamín Cárdenas Salazar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Cardenas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cumbayá FC futbol takımında oynamaktadır. Cumbayá FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Benjamin Cardenas'nin Cumbayá FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Cardenas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Cardenas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Cardenas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Cardenas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında CD América U20

1 Ocak 2018 yılında Club Geinco

1 Ocak 2020 yılında Cumbayá FC

Benjamin Cardenas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Cardenas şuan Cumbayá FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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