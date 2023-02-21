Benjamin Colic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Colic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Colic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Colic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Colic 23 Temmuz 1991 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin Čolić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Colic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benjamin Colic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dynamo Ceske Budejovice futbol takımında oynamaktadır. SK Dynamo Ceske Budejovice takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Benjamin Colic'nin SK Dynamo Ceske Budejovice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Colic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Colic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Colic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Colic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Zeljeznicar

23 Temmuz 2015 yılında Celik Zenica

28 Ocak 2016 yılında Zrinjski Mostar

30 Ocak 2017 yılında FK Olimpik

18 Temmuz 2017 yılında Karvina

1 Temmuz 2019 yılında C. Budejovice

Benjamin Colic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Colic şuan SK Dynamo Ceske Budejovice takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Benjamin Colic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 2 numaralı formasıyla 1 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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