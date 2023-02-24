Benjamin Cosic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Cosic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Cosic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Cosic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Cosic 8 Ocak 2003 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin Ćosić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Cosic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benjamin Cosic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Hadzici futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Hadzici takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Benjamin Cosic'nin FK Radnik Hadzici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Cosic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Cosic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Cosic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Cosic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sarajevo U17

1 Temmuz 2020 yılında Sarajevo U19

17 Şubat 2022 yılında R. Hadzici U19

1 Temmuz 2022 yılında Radnik Hadzici

Benjamin Cosic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Cosic şuan FK Radnik Hadzici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Benjamin Cosic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U17 takımında 18 numaralı formasıyla 13 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U16 takımında 2 numaralı formasıyla 26 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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