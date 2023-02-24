Benjamin Cseke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Cseke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Cseke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Cseke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Cseke 22 Temmuz 1994 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Cseke Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Footballers Group yapmaktadır. Benjamin Cseke, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diósgyőri VTK futbol takımında oynamaktadır. Diósgyőri VTK takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Benjamin Cseke'nin Diósgyőri VTK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Cseke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Cseke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Cseke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Cseke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Vasas U17

1 Temmuz 2011 yılında Vasas U19

1 Ocak 2013 yılında Vasas SC

1 Eylül 2014 yılında MTK Budapest

1 Temmuz 2015 yılında Újpest FC

30 Haziran 2016 yılında MTK Budapest

1 Temmuz 2016 yılında Újpest FC

23 Ocak 2019 yılında Paksi FC

30 Ağustos 2019 yılında MTK Budapest

21 Ocak 2020 yılında Paksi FC

22 Ocak 2020 yılında MTK Budapest

12 Temmuz 2021 yılında Mezőkövesd

31 Ağustos 2022 yılında Diósgyőr

30 Haziran 2023 yılında Mezőkövesd

Benjamin Cseke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Cseke şuan Diósgyőri VTK takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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