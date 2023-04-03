Benjamin Damsgaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Damsgaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Damsgaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Benjamin Damsgaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Benjamin Damsgaard 21 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin Kjær Damsgaard şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Benjamin Damsgaard Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Aalborg BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Benjamin Damsgaard'nin Aalborg BK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Benjamin Damsgaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Benjamin Damsgaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Aalborg BK U19
Benjamin Damsgaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Benjamin Damsgaard şuan Aalborg BK U19 takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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