Benjamin Dominguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Dominguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Dominguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Dominguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Dominguez 19 Eylül 2003 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Dominguez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INSUA GROUP yapmaktadır. Benjamin Dominguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımına - tarihinde katılmıştır. Benjamin Dominguez'nin Club de Gimnasia y Esgrima La Plata ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Dominguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Benjamin Dominguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Benjamin Dominguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Dominguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Gimnasia II

Benjamin Dominguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Dominguez şuan Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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