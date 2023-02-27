Benjamin Emini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Emini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Emini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Emini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Emini 20 Temmuz 1992 tarihinde Podujevë şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Emini Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benjamin Emini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Llapi futbol takımında oynamaktadır. FC Llapi takımına 18 Haziran 2017 tarihinde katılmıştır. Benjamin Emini'nin FC Llapi ile sözleşmesi 30 Temmuz 2025 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Emini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Emini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Emini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Emini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Kasım 2016 yılında ara verdi

18 Haziran 2017 yılında FC Llapi

Benjamin Emini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Emini şuan FC Llapi takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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