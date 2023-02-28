Benjamin Galdames kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Galdames Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Galdames adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Galdames Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Galdames 24 Şubat 2001 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Meksika,Şili uyrukludur.Gerçek adı da Benjamín Ignacio Galdames Millán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Galdames Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benjamin Galdames, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión Española futbol takımında oynamaktadır. Unión Española takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Benjamin Galdames'nin Unión Española ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Galdames Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/benjagaldames/

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Benjamin Galdames Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Galdames isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Benjamin Galdames Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Galdames futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Unión Española

Benjamin Galdames Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Galdames şuan Unión Española takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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