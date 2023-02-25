Benjamin Garuccio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Garuccio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Garuccio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Garuccio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Garuccio 15 Haziran 1995 tarihinde Adelaide şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Avustralya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin Garuccio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Garuccio Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Pitch management yapmaktadır. Benjamin Garuccio, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western United FC futbol takımında oynamaktadır. Western United FC takımına 18 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Benjamin Garuccio'nin Western United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Garuccio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Garuccio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Garuccio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Garuccio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Eylül 2012 yılında Melbourne Heart

1 Temmuz 2016 yılında Adelaide United

1 Temmuz 2018 yılında Heart of Midl.

15 Ekim 2020 yılında Melbourne City

18 Temmuz 2021 yılında Western United

Benjamin Garuccio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Garuccio şuan Western United FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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