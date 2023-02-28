Benjamin Gazzolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Gazzolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Gazzolo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Gazzolo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Gazzolo 14 Temmuz 1997 tarihinde San Felipe şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Şili,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Benjamín José Gazzolo Freire şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Gazzolo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benjamin Gazzolo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Huachipato FC futbol takımında oynamaktadır. Huachipato FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Benjamin Gazzolo'nin Huachipato FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Benjamin Gazzolo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Gazzolo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Gazzolo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Gazzolo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında San Felipe

1 Ocak 2020 yılında Huachipato

Benjamin Gazzolo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Gazzolo şuan Huachipato FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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