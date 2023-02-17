Benjamin Gimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Gimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Gimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Gimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Gimenez 6 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Gimenez Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benjamin Gimenez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Telmo futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Telmo takımına - tarihinde katılmıştır. Benjamin Gimenez'nin Club Atlético San Telmo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Benjamin Gimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Gimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Benjamin Gimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Gimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Gimenez şuan Club Atlético San Telmo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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