Benjamin Girth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Girth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Girth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Girth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Girth 31 Ocak 1992 tarihinde Magdeburg şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Girth Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Players Factory yapmaktadır. Benjamin Girth, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSV Duisburg futbol takımında oynamaktadır. MSV Duisburg takımına 24 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Benjamin Girth'nin MSV Duisburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Girth Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/collin_benjamin92/

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Benjamin Girth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Girth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Benjamin Girth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Girth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Magdeburg U17

1 Temmuz 2009 yılında Magdeburg U19

1 Temmuz 2010 yılında RB Leipzig U19

1 Temmuz 2011 yılında RB Leipzig II

1 Temmuz 2012 yılında Magdeburg II

17 Temmuz 2013 yılında VFC Plauen

1 Temmuz 2014 yılında Hessen Kassel

1 Temmuz 2016 yılında SV Meppen

1 Temmuz 2018 yılında Kiel

3 Ocak 2019 yılında Osnabrück

30 Haziran 2020 yılında Kiel

1 Temmuz 2021 yılında E. Braunschweig

24 Ağu 2022 yılında MSV Duisburg

Benjamin Girth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Girth şuan MSV Duisburg takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Magdeburger SV Börde (1997-2003), 1.FC Magdeburg (2003-2010), RasenBallsport Leipzig (2010-2011)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.