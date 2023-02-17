Benjamin Goschl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Goschl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Goschl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Goschl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Goschl 16 Kasım 2005 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Goschl Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Benjamin Goschl, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien II futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Benjamin Goschl'nin SK Rapid Wien II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Goschl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Goschl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Goschl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Goschl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2014 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2020 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2021 yılında Rapid Wien II

Benjamin Goschl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Goschl şuan SK Rapid Wien II takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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