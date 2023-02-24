Benjamin Gy%C5%91Ri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Gy%C5%91Ri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Gy%C5%91Ri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Gy%C5%91Ri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Gy%C5%91Ri 16 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Gy%C5%91Ri Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kecskeméti TE futbol takımında oynamaktadır. Kecskeméti TE takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Benjamin Gy%C5%91Ri'nin Kecskeméti TE ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Gy%C5%91Ri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Gy%C5%91Ri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Gy%C5%91Ri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Gy%C5%91Ri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Puskás AFC U17

3 Şubat 2020 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2020 yılında Honvéd U19

28 Temmuz 2021 yılında Kecskemét U19

1 Ocak 2022 yılında Kecskemét

Benjamin Gy%C5%91Ri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Gy%C5%91Ri şuan Kecskeméti TE takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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