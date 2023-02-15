Benjamin Hjertstrand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Hjertstrand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Hjertstrand adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Hjertstrand Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Hjertstrand 22 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carl Benjamin Hjertstrand şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Hjertstrand Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International AM yapmaktadır. Benjamin Hjertstrand, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örebro SK futbol takımında oynamaktadır. Örebro SK takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Benjamin Hjertstrand'nin Örebro SK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Benjamin Hjertstrand Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Benjamin Hjertstrand isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Hjertstrand Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Hjertstrand futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2014 yılında Dalkurd

15 Ağu 2016 yılında Brage

14 Eylül 2016 yılında Dalkurd

1 Ocak 2017 yılında Brage

1 Ocak 2020 yılında Örebro SK

Benjamin Hjertstrand Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Hjertstrand şuan Örebro SK takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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