Benjamin Hvidt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Hvidt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Hvidt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Hvidt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Hvidt 12 Mart 2000 tarihinde Aarhus şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin Steenfeldt Hvidt şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Hvidt Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMA Group yapmaktadır. Benjamin Hvidt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aarhus GF futbol takımında oynamaktadır. Aarhus GF takımına 14 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Benjamin Hvidt'nin Aarhus GF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Hvidt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Hvidt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Benjamin Hvidt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Hvidt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2016 yılında Aarhus GF

Benjamin Hvidt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Hvidt şuan Aarhus GF takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Benjamin Hvidt Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Danimarka U19 takımında 15 numaralı formasıyla 18 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.