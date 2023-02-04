Benjamin Jeannot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Jeannot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Jeannot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Jeannot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Jeannot 22 Ocak 1992 tarihinde Laxou şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Jeannot Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini H2C Sport Consulting yapmaktadır. Benjamin Jeannot, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SM Caen futbol takımında oynamaktadır. SM Caen takımına 2 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Benjamin Jeannot'nin SM Caen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Jeannot Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Benjamin Jeannot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Benjamin Jeannot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Jeannot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Temmuz 2009 yılında AS Nancy B

1 Temmuz 2010 yılında AS Nancy

1 Temmuz 2012 yılında LB Châteauroux

30 Haziran 2013 yılında AS Nancy

1 Temmuz 2014 yılında FC Lorient

12 Temmuz 2017 yılında Dijon

2 Eylül 2019 yılında SM Caen

Benjamin Jeannot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Jeannot şuan SM Caen takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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