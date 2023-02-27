Benjamin Jonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Jonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Jonsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Jonsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Jonsson 3 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Jonsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F. TOTİK Group yapmaktadır. Benjamin Jonsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fram Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fram Reykjavík takımına 11 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Benjamin Jonsson'nin Fram Reykjavík ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Jonsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Jonsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Benjamin Jonsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Jonsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2019 yılında Fram Reykjavík

Benjamin Jonsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Jonsson şuan Fram Reykjavík takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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