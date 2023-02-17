Benjamin Kabeya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Kabeya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Kabeya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Kabeya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Kabeya 16 Haziran 2001 tarihinde Bern şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İsviçre,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin Kabeya Muteba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Kabeya Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NTS Management yapmaktadır. Benjamin Kabeya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Biel-Bienne futbol takımında oynamaktadır. FC Biel-Bienne takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Benjamin Kabeya'nin FC Biel-Bienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Kabeya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Kabeya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Kabeya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Kabeya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında BSC YB U21

1 Ağu 2022 yılında Tar Heels

4 Şubat 2023 yılında FC Biel-Bienne

Benjamin Kabeya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Kabeya şuan FC Biel-Bienne takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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