Benjamin Kallman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Kallman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Benjamin Kallman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Benjamin Kallman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Benjamin Kallman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Kallman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Benjamin Kallman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Kallman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Kallman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Kallman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Kallman 17 Haziran 1998 tarihinde Tammisaari şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin Källman şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Kallman Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aaltoa yapmaktadır. Benjamin Kallman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cracovia futbol takımında oynamaktadır. Cracovia takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Benjamin Kallman'nin Cracovia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Kallman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Kallman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Benjamin Kallman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Kallman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında FC Honka U19

1 Ocak 2014 yılında Ekenäs IF

1 Ocak 2016 yılında FC Inter

17 Ağustos 2018 yılında Dundee FC

29 Ocak 2019 yılında FC Inter

30 Ocak 2019 yılında Vendsyssel FF

30 Haziran 2019 yılında FC Inter

1 Ağustos 2019 yılında Viking FK

31 Aralık 2019 yılında FC Inter

6 Şubat 2020 yılında Haugesund

14 Ağustos 2020 yılında FC Inter

2 Temmuz 2022 yılında Cracovia

Benjamin Kallman kimdir

Benjamin Kallman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Kallman şuan Cracovia takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ekenäs IF, FC Honka

Benjamin Kallman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Finlandiya takımında 21 numaralı formasıyla 11 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştır.

Finlandiya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 8 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 13 gol atmıştır.

Finlandiya U17 takımında 9 numaralı formasıyla 26 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Finlandiya U16 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Benjamin Kallman nereli

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