Benjamin Kimpioka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Kimpioka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Benjamin Kimpioka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Benjamin Kimpioka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Benjamin Kimpioka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Kimpioka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Benjamin Kimpioka

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Kimpioka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Kimpioka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Kimpioka 21 Şubat 2000 tarihinde Knivsta şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsveç,Kongo DC uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Benjamin Mbunga Kimpioka şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Kimpioka Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wagnsson Sports&Entertainment yapmaktadır. Benjamin Kimpioka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Luzern futbol takımında oynamaktadır. FC Luzern takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Benjamin Kimpioka'nin FC Luzern ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Kimpiokaboyu ve yaşı kaç

Benjamin Kimpioka Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Benjamin Kimpioka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Benjamin Kimpioka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Kimpioka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sunderland U18

1 Temmuz 2018 yılında Sunderland

27 Mart 2021 yılında Torquay

21 Haziran 2021 yılında Sunderland

30 Eylül 2021 yılında Southend United

28 Ekim 2021 yılında Sunderland

31 Mart 2022 yılında AIK

23 Ocak 2023 yılında FC Luzern

30 Haziran 2023 yılında AIK

Benjamin Kimpioka kimdir

Benjamin Kimpioka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Kimpioka şuan FC Luzern takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Knivsta IK (-2012), IK Sirius (2012-2016)

Benjamin Kimpioka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç U21 takımında 22 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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Benjamin Kimpioka nereli

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