Benjamin Krizevac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Krizevac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Krizevac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Krizevac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Krizevac 17 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin Križevac şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Krizevac Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benjamin Krizevac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeljeznicar Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Zeljeznicar Sarajevo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Benjamin Krizevac'nin FK Zeljeznicar Sarajevo ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Krizevac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Krizevac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Krizevac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Krizevac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Zeljeznicar U19

1 Temmuz 2022 yılında Zeljeznicar

Benjamin Krizevac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Krizevac şuan FK Zeljeznicar Sarajevo takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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