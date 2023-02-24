Benjamin Kuric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Kuric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Kuric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Kuric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Kuric 22 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin Kurić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Kuric Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benjamin Kuric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jedinstvo Bihac futbol takımında oynamaktadır. NK Jedinstvo Bihac takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Benjamin Kuric'nin NK Jedinstvo Bihac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Kuric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Kuric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Kuric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Kuric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağustos 2022 yılında J. Bihac

Benjamin Kuric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Kuric şuan NK Jedinstvo Bihac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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