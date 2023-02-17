Benjamin Lambot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Lambot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Benjamin Lambot kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Benjamin Lambot ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Benjamin Lambot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Lambot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Lambot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Lambot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Lambot 2 Mayıs 1987 tarihinde Etterbeek şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin Edouard Lambot şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Lambot Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGS yapmaktadır. Benjamin Lambot, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFC Lüttich futbol takımında oynamaktadır. RFC Lüttich takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Benjamin Lambot'nin RFC Lüttich ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Lambotboyu ve yaşı kaç

Benjamin Lambot Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Lambot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Benjamin Lambot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Lambot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında AFC Tubize

1 Ocak 2009 yılında RE Virton

30 Haziran 2009 yılında AFC Tubize

1 Temmuz 2009 yılında Royal Antwerp

1 Temmuz 2012 yılında Lierse SK

30 Ocak 2014 yılında Simurq

1 Temmuz 2015 yılında Cercle Brugge

22 Temmuz 2019 yılında Nea Salamis

1 Ekim 2020 yılında NorthEast Utd.

1 Temmuz 2021 yılında RFC Lüttich

Benjamin Lambot kimdir

Benjamin Lambot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Lambot şuan RFC Lüttich takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

White Star Woluwe, RWD Molenbeek, AFC Tubize (-2004)

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Benjamin Lambot nereli

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