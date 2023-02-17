Benjamin Lauridsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Lauridsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Benjamin Lauridsen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Benjamin Lauridsen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Benjamin Lauridsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Lauridsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Lauridsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Lauridsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Lauridsen 26 Kasım 2001 tarihinde Nørre Alslev şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin Klingenberg Lauridsen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Lauridsen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benjamin Lauridsen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyköbing FC futbol takımında oynamaktadır. Nyköbing FC takımına 7 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Benjamin Lauridsen'nin Nyköbing FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Lauridsenboyu ve yaşı kaç

Benjamin Lauridsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Lauridsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Benjamin Lauridsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Lauridsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2020 yılında Nyköbing FC

Benjamin Lauridsen kimdir

Benjamin Lauridsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Lauridsen şuan Nyköbing FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Benjamin Lauridsen nereli

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