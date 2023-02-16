Benjamin Lecomte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Lecomte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Benjamin Lecomte kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Benjamin Lecomte ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Benjamin Lecomte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Lecomte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Lecomte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Lecomte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Lecomte 26 Nisan 1991 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Lecomte Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benjamin Lecomte, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montpellier HSC futbol takımında oynamaktadır. Montpellier HSC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Benjamin Lecomte'nin Montpellier HSC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Lecomte Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Benj_Lecomte

http://www.instagram.com/benj_lecomte/

Benjamin Lecomteboyu ve yaşı kaç

Benjamin Lecomte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Lecomte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 17.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Benjamin Lecomte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Lecomte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Lorient B

1 Temmuz 2010 yılında FC Lorient

23 Ağu 2013 yılında Dijon

30 Haziran 2014 yılında FC Lorient

1 Temmuz 2017 yılında Montpellier

15 Temmuz 2019 yılında Monaco

19 Ağu 2021 yılında Atlético Madrid

30 Haziran 2022 yılında Monaco

13 Temmuz 2022 yılında Espanyol

25 Ocak 2023 yılında Monaco

26 Ocak 2023 yılında Montpellier

Benjamin Lecomte kimdir

Benjamin Lecomte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Lecomte şuan Montpellier HSC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arcueil Municipal (1997-2005), Antony Sports (2005-2006), FC Chamois Niort (2006-2009)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Benjamin Lecomte nereli

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