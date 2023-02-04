Benjamin Leroy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Leroy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Leroy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Leroy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Leroy 7 Nisan 1989 tarihinde Cucq şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Leroy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NexSt11 yapmaktadır. Benjamin Leroy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Ajaccio futbol takımında oynamaktadır. AC Ajaccio takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Benjamin Leroy'nin AC Ajaccio ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Leroy Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Benjamin Leroy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Benjamin Leroy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Leroy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Tours FC

1 Temmuz 2014 yılında Évian

1 Temmuz 2016 yılında Dijon

1 Temmuz 2018 yılında AC Ajaccio

Benjamin Leroy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Leroy şuan AC Ajaccio takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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