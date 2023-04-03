Benjamin Lottes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Lottes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Lottes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Benjamin Lottes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Benjamin Lottes 18 Ocak 2007 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Benjamin Lottes Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RasenBallsport Leipzig U17 futbol takımında oynamaktadır. RasenBallsport Leipzig U17 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Benjamin Lottes'nin RasenBallsport Leipzig U17 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Benjamin Lottes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Benjamin Lottes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında RB Leipzig U17
Benjamin Lottes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Benjamin Lottes şuan RasenBallsport Leipzig U17 takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?RasenBallsport Leipzig
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