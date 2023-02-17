Benjamin Markus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Markus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Markus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Markus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Markus 30 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Markus Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UGSA yapmaktadır. Benjamin Markus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Domzale futbol takımında oynamaktadır. NK Domzale takımına - tarihinde katılmıştır. Benjamin Markus'nin NK Domzale ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Markus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Markus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Markus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Markus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında NK Domzale U19

7 Ağu 2020 yılında NK Dob

31 Aralık 2020 yılında NK Domzale

Benjamin Markus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Markus şuan NK Domzale takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Benjamin Markus Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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