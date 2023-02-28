Benjamin Martin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Martin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Martin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Benjamin Martin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Benjamin Martin 15 Mart 2007 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin Keith Martin Barbagelata şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Benjamin Martin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Deportivo Municipal futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Municipal takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Benjamin Martin'nin Deportivo Municipal ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Benjamin Martin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Benjamin Martin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Dep. Municipal
Benjamin Martin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Benjamin Martin şuan Deportivo Municipal takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
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