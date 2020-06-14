Benjamin McGilmer kimdir? Birçok kişi Beşiktaş'ın paylaşımı sonrası bu sorunun cevabına ulaşmak için internette arama yapmaya başladı. Peki Benjamin McGilmer kimdir? Ayrıntılar haberimizde.

BENJAMİN MCGİLMER KİMDİR?

Benjamin McGilmer, ABD'li basketbolcu.

1976-1987 yılları arasında ligimizde oynayan ve Türk vatandaşlığına geçen Benjamin McGilmer; Galatasaray, Yenişehir, Beşiktaş (4 sezon) ve Şekerspor'da oynadı.

Benjamin'in geçen hafta nefes darlığı çektiği ancak koronavirus testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.

Benjamin McGilmer, Amerika'da hayatını kaybetti.

Beşiktaş, McGilmer'in ölümünün ardından başsağlığı mesajı paylaştı.

Beşiktaş'tan paylaşılan başsağlığı mesajı şu şekilde:

"Erkek Basketbol Takımımızın formasını dört sezon boyunca giyen (1980-84) Birleşik Amerikalı basketbolcu Benjamin McGilmer'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. McGilmer'ın ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz"