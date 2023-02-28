Benjamin Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Meza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Meza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Meza {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Meza Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coquimbo Unido futbol takımında oynamaktadır. Coquimbo Unido takımına - tarihinde katılmıştır. Benjamin Meza'nin Coquimbo Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Benjamin Meza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Meza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Meza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Meza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Meza şuan Coquimbo Unido takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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