Benjamin Mulahalilovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Mulahalilovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Mulahalilovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Mulahalilovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Mulahalilovic 21 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Mulahalilovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Benjamin Mulahalilovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Horn futbol takımında oynamaktadır. SV Horn takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Benjamin Mulahalilovic'nin SV Horn ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Mulahalilovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Mulahalilovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Mulahalilovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Mulahalilovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında AKA Kärnten U15

1 Temmuz 2013 yılında AKA Kärnten U16

1 Temmuz 2014 yılında AKA Austria U18

1 Temmuz 2016 yılında A. Vienna Res.

1 Temmuz 2017 yılında Wolfsberg II

1 Temmuz 2018 yılında FC Marchfeld

1 Temmuz 2022 yılında SV Horn

Benjamin Mulahalilovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Mulahalilovic şuan SV Horn takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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