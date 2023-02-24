Benjamin Nagy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Nagy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Nagy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Nagy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Nagy 21 Temmuz 2005 tarihinde Veszprém şehrinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Nagy Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ajka futbol takımında oynamaktadır. FC Ajka takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Benjamin Nagy'nin FC Ajka ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Nagy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Nagy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Nagy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Nagy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Şubat 2018 yılında Puskás AFC Alt.

5 Ağustos 2020 yılında Haladás U17

1 Temmuz 2021 yılında Haladás U19

15 Ağustos 2022 yılında FC Ajka

Benjamin Nagy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Nagy şuan FC Ajka takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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