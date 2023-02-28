Benjamin Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Ortiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Ortiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Ortiz 22 Mayıs 1999 tarihinde Curicó şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Benjamín Antonio Ortiz Acuña şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Ortiz Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benjamin Ortiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CDP Curicó Unido futbol takımında oynamaktadır. CDP Curicó Unido takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Benjamin Ortiz'nin CDP Curicó Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Benjamin Ortiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Ortiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Ortiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Ortiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Curicó Unido

2 Mart 2022 yılında Iberia

31 Aralık 2022 yılında Curicó Unido

Benjamin Ortiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Ortiz şuan CDP Curicó Unido takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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