Benjamin Osses kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Osses Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Osses adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Osses Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Osses 24 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Benjamín Rodrigo Osses Miranda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Osses Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benjamin Osses, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cobresal futbol takımında oynamaktadır. CD Cobresal takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Benjamin Osses'nin CD Cobresal ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Benjamin Osses Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Osses isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Osses Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Osses futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Cobresal

Benjamin Osses Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Osses şuan CD Cobresal takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Benjamin Osses Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U17 takımında 21 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

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