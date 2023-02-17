Benjamin Ozegovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Ozegovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Ozegovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Ozegovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Ozegovic 9 Ağu 1999 tarihinde Velika Kladusa şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avusturya,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Ozegovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Benjamin Ozegovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WSG Tirol futbol takımında oynamaktadır. WSG Tirol takımına 26 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Benjamin Ozegovic'nin WSG Tirol ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Ozegovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Ozegovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Ozegovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Ozegovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2014 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2015 yılında AKA Austria U18

1 Temmuz 2016 yılında SCR Altach

26 Ağu 2020 yılında WSG Tirol

Benjamin Ozegovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Ozegovic şuan WSG Tirol takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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