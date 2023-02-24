Benjamin Redzovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Redzovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Redzovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Redzovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Redzovic 12 Temmuz 1995 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Бенјамин Реџовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Redzovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11onThePitch Sportmanagement yapmaktadır. Benjamin Redzovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Otrant-Olympic Ulcinj futbol takımında oynamaktadır. FK Otrant-Olympic Ulcinj takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Benjamin Redzovic'nin FK Otrant-Olympic Ulcinj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Benjamin Redzovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Redzovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Redzovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Redzovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Kom Podgorica

30 Ocak 2018 yılında FC Besa

31 Temmuz 2018 yılında Mornar Bar

1 Ocak 2019 yılında PDRM FC

15 Ağustos 2019 yılında Otrant-Olympic

2 Şubat 2021 yılında OSK Igalo

7 Eylül 2021 yılında KF Liria

9 Ağustos 2022 yılında Otrant-Olympic

Benjamin Redzovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Redzovic şuan FK Otrant-Olympic Ulcinj takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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