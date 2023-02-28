Benjamin Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Rojas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Rojas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Rojas 1 Mart 2001 tarihinde Providencia şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Benjamín Ignacio Rojas Ferrera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Rojas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Benjamin Rojas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Palestino futbol takımında oynamaktadır. CD Palestino takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Benjamin Rojas'nin CD Palestino ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Rojas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Rojas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Rojas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Rojas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Palestino

16 Mart 2021 yılında AC Barnechea

31 Aralık 2021 yılında Palestino

Benjamin Rojas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Rojas şuan CD Palestino takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Benjamin Rojas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U20 takımında 13 numaralı formasıyla 12 Aralık 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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