Benjamin Rollheiser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Rollheiser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Rollheiser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Rollheiser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Rollheiser 24 Mart 2000 tarihinde Coronel Suárez şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Arjantin,Paraguay uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Rollheiser Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agrinzonis Sudamerica yapmaktadır. Benjamin Rollheiser, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Estudiantes de La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club Estudiantes de La Plata takımına 27 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Benjamin Rollheiser'nin Club Estudiantes de La Plata ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Rollheiser Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/benjarollheiser/

Benjamin Rollheiser Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Benjamin Rollheiser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Benjamin Rollheiser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Rollheiser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında River Plate II

1 Ocak 2020 yılında River Plate

27 Haziran 2022 yılında Estudiantes

Benjamin Rollheiser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Rollheiser şuan Club Estudiantes de La Plata takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Benjamin Rollheiser Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U23 takımında 11 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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