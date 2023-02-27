Benjamin Romeyns kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Romeyns Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Romeyns adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Romeyns Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Romeyns 27 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Romeyns Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benjamin Romeyns, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wiltz 71 futbol takımında oynamaktadır. FC Wiltz 71 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Benjamin Romeyns'nin FC Wiltz 71 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Romeyns Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Romeyns isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Romeyns Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Romeyns futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında La Louvière

1 Temmuz 2022 yılında FC Wiltz 71

Benjamin Romeyns Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Romeyns şuan FC Wiltz 71 takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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