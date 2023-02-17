Benjamin Rosenberger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Rosenberger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Rosenberger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Rosenberger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Rosenberger 15 Haziran 1996 tarihinde Graz şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Rosenberger Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Benjamin Rosenberger, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grazer AK 1902 futbol takımında oynamaktadır. Grazer AK 1902 takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Benjamin Rosenberger'nin Grazer AK 1902 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Rosenberger Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/rosenberger_27/

Benjamin Rosenberger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Rosenberger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Benjamin Rosenberger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Rosenberger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2007 yılında GAK Altyapı

7 Temmuz 2010 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2011 yılında AKA Salzb. U16

11 Eylül 2012 yılında Sturm U18

1 Temmuz 2013 yılında Sturm Graz II

1 Temmuz 2014 yılında Sturm Graz

1 Temmuz 2016 yılında Wolfsberger AC

30 Haziran 2017 yılında Sturm Graz

1 Temmuz 2017 yılında SV Kapfenberg

1 Temmuz 2019 yılında Grazer AK 1902

Benjamin Rosenberger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Rosenberger şuan Grazer AK 1902 takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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