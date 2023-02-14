Benjamin Roth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Roth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Roth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Roth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Roth 26 Mart 2002 tarihinde Nyon şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Roth Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benjamin Roth, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neuchâtel Xamax FCS futbol takımında oynamaktadır. Neuchâtel Xamax FCS takımına 21 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Benjamin Roth'nin Neuchâtel Xamax FCS ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Roth Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Benjamin Roth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Roth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Roth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Xamax FCS U21

21 Şubat 2022 yılında Neuchâtel Xamax

Benjamin Roth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Roth şuan Neuchâtel Xamax FCS takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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