Benjamin Santelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Santelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Santelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Santelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Santelli 16 Kasım 1991 tarihinde Bastia şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Santelli Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sébastien Cagnet yapmaktadır. Benjamin Santelli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Bastia futbol takımında oynamaktadır. SC Bastia takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Benjamin Santelli'nin SC Bastia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Santelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Benjamin Santelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Santelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Santelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında CA Bastia

1 Temmuz 2016 yılında FC Chambly Oise

5 Eylül 2017 yılında Bastia-Borgo

8 Ağu 2018 yılında SC Bastia

1 Temmuz 2019 yılında FC Chambly Oise

1 Temmuz 2020 yılında SC Bastia

Benjamin Santelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Santelli şuan SC Bastia takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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