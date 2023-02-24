Benjamin Szabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Szabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Benjamin Szabo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Benjamin Szabo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Benjamin Szabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Szabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Benjamin Szabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Szabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Szabo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Szabo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Szabo 1 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur.  Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Szabó Benjámin Marcell şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Szabo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ajka futbol takımında oynamaktadır. FC Ajka takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Benjamin Szabo'nin FC Ajka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Benjamin Szabo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Szabo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Benjamin Szabo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Szabo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Ajka U17

1 Temmuz 2021 yılında FC Ajka

Benjamin Szabo kimdir

Benjamin Szabo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Szabo şuan FC Ajka takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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Benjamin Szabo nereli

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