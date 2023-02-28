Benjamin Szaraz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Szaraz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Szaraz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Szaraz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Szaraz 9 Mart 1998 tarihinde Nové Zámky şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin Száraz şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Szaraz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFManagement s.r.o yapmaktadır. Benjamin Szaraz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zemplin Michalovce futbol takımında oynamaktadır. Zemplin Michalovce takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Benjamin Szaraz'nin Zemplin Michalovce ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Szaraz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Szaraz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Benjamin Szaraz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Szaraz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FK Senica

19 Ocak 2017 yılında Dunajska Streda

7 Şubat 2019 yılında Gabcikovo

30 Haziran 2019 yılında Dunajska Streda

3 Temmuz 2021 yılında Michalovce

30 Haziran 2022 yılında Dunajska Streda

1 Temmuz 2022 yılında Michalovce

Benjamin Szaraz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Szaraz şuan Zemplin Michalovce takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Benjamin Szaraz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U19 takımında 23 numaralı formasıyla 11 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U18 takımında 1 numaralı formasıyla 3 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.