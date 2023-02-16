Benjamin Tahirovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Tahirovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Tahirovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Tahirovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Tahirovic 3 Mart 2003 tarihinde Spånga şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İsveç,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Tahirovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Benjamin Tahirovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Roma futbol takımında oynamaktadır. Roma takımına 1 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Benjamin Tahirovic'nin Roma ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Tahirovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Tahirovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Tahirovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Tahirovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Vasalund U17

1 Şubat 2020 yılında Vasalunds IF

1 Şubat 2021 yılında Roma A19

1 Kasım 2022 yılında Roma

Benjamin Tahirovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Tahirovic şuan Roma takımında oynamakta ve 68 numaralı formayı giymektedir.

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