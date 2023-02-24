Benjamin Tatar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Tatar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Benjamin Tatar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Benjamin Tatar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Benjamin Tatar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Tatar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Benjamin Tatar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Tatar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Tatar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Tatar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Tatar 18 Mayıs 1994 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Tatar Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDUB GLOBAL yapmaktadır. Benjamin Tatar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Borac Banja Luka futbol takımında oynamaktadır. FK Borac Banja Luka takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Benjamin Tatar'nin FK Borac Banja Luka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Tatar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Tatar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Benjamin Tatar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Tatar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ekim 2012 yılında NK Novigrad

8 Şubat 2014 yılında Cibalia

10 Şubat 2014 yılında NK Novigrad

15 Haziran 2015 yılında Cibalia

21 Ağustos 2015 yılında NK Novigrad

9 Şubat 2016 yılında HNK Gorica

7 Temmuz 2017 yılında Slaven Belupo

1 Temmuz 2018 yılında FK Sarajevo

7 Şubat 2021 yılında Abha

26 Temmuz 2021 yılında Qadsia SC

1 Temmuz 2022 yılında B. Banja Luka

Benjamin Tatar kimdir

Benjamin Tatar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Tatar şuan FK Borac Banja Luka takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Benjamin Tatar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek takımında 7 numaralı formasıyla 11 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Benjamin Tatar nereli

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