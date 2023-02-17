Benjamin Thome kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Thome Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Thome adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Thome Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Thome 23 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Thome Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benjamin Thome, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

URSL Visé futbol takımında oynamaktadır. URSL Visé takımına - tarihinde katılmıştır. Benjamin Thome'nin URSL Visé ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Thome Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Thome isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Benjamin Thome Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Thome Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Thome şuan URSL Visé takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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